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19 июня, 20:06
Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в России
Сергей Фадеичев/ТАСС
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В понедельник глава ФИФА побывал в Сочи на матче Австралия - Германия

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Россия прекрасно справляется с организацией Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в понедельник побывавший в Сочи на матче группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии (2:3).

"Организация Кубка конфедераций - прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично", - сказал Инфантино.

Президент ФИФА 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия - Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия - Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили - Камерун (2:0).

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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