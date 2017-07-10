Средняя сумма расходов болельщика на Кубке конфедераций в Казани составила 30 тыс. рублей

Из указанной средней суммы расходов на размещение болельщики тратили 10,1 тыс. рублей, питание - 6,58 тыс., покупки - 6,28 тыс., развлечения - 6,8 тыс. и экскурсии - 6,1 тыс

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Расходы одного болельщика во время пребывания в Казани в рамках Кубка конфедераций 2017 года в среднем составили 30 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственного комитета Республики Татарстан по туризму по итогам специально проведенного исследования.

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"Расходы болельщика во время пребывания в Казани в рамках Кубка конфедераций в среднем составили 30 191,4 рублей. По итогам четырех матчей общее число болельщиков, которые посетили матчи Кубка на стадионе "Казань-Арена", превысило 155 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

Из указанной средней суммы расходов на размещение болельщики тратили 10,1 тыс. рублей, питание - 6,58 тыс., покупки - 6,28 тыс., развлечения - 6,8 тыс. и экскурсии - 6,1 тыс.

Среди болельщиков преобладали мужчины (65,7%). Основной возраст болельщиков - 25-36 лет (39,9%), до 25 лет - 24,9%, 36-45 лет - 25,2%, 46-60 лет - 7,7%, старше 60 лет - 2,3%.

В опросе участвовали респонденты-болельщики из России - большинство из них из Москвы (15,8%), Санкт-Петербурга (9,2%), Самары (9,2%), Башкирии (8,3%) и Нижнего Новгорода (7%). Кроме того, были опрошены болельщики из Чили, Мексики, Казахстана, Германии, Узбекистана, США, Португалии, Бразилии, Великобритании, Китая, Италии, Ирака, Таджикистана, Киргизии, Канады, ЮАР, Украины, Польши и Эстонии (34,7%). Соотношение опрошенных российских и иностранных болельщиков 65,3% и 34,7% соответственно. Всего была опрошена 1 тыс. человек.

Матчи Кубка конфедераций прошли в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань приняла четыре встречи, в том числе полуфинал.