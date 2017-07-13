"Понравился Бернарду Сильва"

Как рассказал ТАСС защитник национальной команды, от турнира у него осталось чувство неудовлетворенности из-за невыхода сборной из группы

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты сборной России ощутили сумасшедшую поддержку болельщиков во время Кубка конфедераций, но от результата осталось чувство неудовлетворенности. Впечатлениями от турнира и ожиданиями от чемпионата мира поделился с ТАСС защитник национальной команды и казанского "Рубина" Федор Кудряшов.

Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0) и проиграв португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Кудряшов провел на поле все три встречи.

"Осталось, скорее, чувство неудовлетворенности, потому что не выполнили то, что задумали со спортивной точки зрения, - признался Кудряшов. - В целом ощутил сумасшедшую поддержку болельщиков в каждом городе, в котором побывали, ну а организация просто на высшем уровне, об этом говорили и игроки других команд, и гости. А лично для меня турнир показал сильные и слабые стороны, теперь буду работать над тем, чтобы прибавлять в мастерстве".

По мнению собеседника ТАСС, команде не удалось выйти из группы из-за невезения и собственной игры: "Не думаю, что третье место в группе - наш уровень. Мы могли рассчитывать на большее и мы хотели выйти из группы. Где-то нам не повезло, где-то мы недоработали как команда, не до конца выполнили установку тренера. Наверное, из-за этого и не удалось".

После турнира ряд СМИ писал о конфликте, который якобы присутствует между несколькими игроками и Черчесовым. "У нас СМИ много пишут, - отреагировал Кудряшов. - Никакого конфликта не было, в сборной царила хорошая, рабочая атмосфера. Я ничего не видел и, думаю, что ничего и не было".

Кудряшов считает, что "безусловным лидером сборной является Игорь Акинфеев". "Время покажет, кто еще будет претендовать на роль лидера, сейчас говорить рано, потому что еще целый год [до ЧМ], - добавил он. - Да, наверное, есть игроки, которые могут усилить команду [из тех, которых не было на турнире], но это не мое дело, я в этом не разбираюсь, я не тренер и, наверное, никогда им не буду".

"Понравился Бернарду Сильва"

Собеседник ТАСС поделился впечатлениями от игры против четырежды лучшего футболиста мира португальца Криштиану Роналду, который забил единственный мяч в матче с россиянами, и бывшего форварда "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала" и немецкого "Байера" мексиканца Хавьера Эрнандеса по прозвищу Чичарито, который ныне выступает в английском "Вест Хэме". "Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл, - признался защитник. - Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент".

"Что касается Чичарито, им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Сильва", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. "Думаю, первоочередная задача сборной будет - выйти из группы, а дальше - пройти как можно дальше", - считает Кудряшов.

Жеребьевка финального турнира состоится 1 декабря.