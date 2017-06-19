Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций

Встреча завершилась со счетом 3:2

В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, состоявшейся в Сочи, присутствовало 28 605 зрителей.

Лучшим игроком встречи был признан Дракслер.

Сборные Германии и Австралии до этого провели пять матчей друг с другом, трижды победу праздновали немцы, один раз была зафиксирована ничья, одна победа на счету австралийцев. В 2005 году соперники уже встречались на групповом этапе Кубка конфедераций, тот турнир прошел в Германии. Матч завершился победой хозяев соревнований - 4:3.

Сборная Германии принимает участие в третьем Кубке конфедераций, австралийская команда - в четвертом. Лучшим результатом немецких футболистов на турнире является третье место в 2005 году, австралийцы становились вторыми в 1997-м.

В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев - 2:0. В турнирной таблице лидерство делят чилийцы и немцы, набрав по три очка. В следующем туре лидеры группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун - Австралия состоится в тот же день в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.