Гилл: Кубок конфедераций в России получил только положительные отзывы

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге

СКОПЬЕ, 9 августа. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Организация Кубка конфедераций по футболу, который прошел в России, получила исключительно положительные отзывы. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Футбольной ассоциации Англии (ФА), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Дэвид Гилл.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Победителем турнира стала сборная Германии.

"Лично я не был в России на Кубке конфедераций, но много общался с футбольными руководителями, с журналистами. Отзывы были исключительно положительными. Теперь Россия организует чемпионат мира. Все мы рассчитываем, сборная Англии пробьется в финальную часть", - сказал Гилл.

Сборная Англии лидирует в своей отборочной группе. После шести матчей в активе команды Гарета Саутгейта 14 очков. За англичанами в таблице следуют словаки (12), словенцы (11), шотландцы (8), литовцы (5) и мальтийцы (0).

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.