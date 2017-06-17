Футболист сборной России Глушаков стал автором первого гола Кубка конфедераций

Россиянин забил мяч на 31-й минуте матча с командой Новой Зеландии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков стал автором первого гола Кубка конфедераций 2017 года.

Идет первый тайм стартового матча турнира между командами России и Новой Зеландии, встреча проходит в Санкт-Петербурге. Глушаков открыл счет на 31-й минуте.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А турнира, также в ней выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.