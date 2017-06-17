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Кубок конфедераций 2017
идет сейчас
17 июня, 15:31
Россия - Новая Зеландия. Онлайн-трансляция
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Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
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ТАСС ведет онлайн матча открытия Кубка конфедераций
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Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций
17 июня, 16:26
Отели Казани будут загружены на 90% в день матча сборной России с мексиканцами
17 июня, 16:23
Макгоуэн: австралийским футболистам трудно судить об уровне игры сборной России
17 июня, 16:15
Ближайшее к стадиону "Санкт-Петербург" метро закрыто на вход из-за роста пассажиропотока
17 июня, 15:52
"Культурно обогатимся, а потом на футбол": Петербург встречает Кубок конфедераций
17 июня, 15:40
Сборная Германии сыграет с австралийцами с траурными повязками в память о Гельмуте Коле
17 июня, 15:24
Более 50 тысяч зрителей ожидается на матче сборных России и Новой Зеландии
17 июня, 14:44
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
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