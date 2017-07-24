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4 апреля, 23:46
Роуд-шоу Парка футбола Кубка конфедераций получило премию "Событие года - 2017"
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В 2018 году Парк футбола откроется во всех 11 городах - организаторах чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России

ТАСС, 4 апреля. Фестиваль Парк футбола, который прошел в апреле-мае 2017 года в четырех городах - организаторах Кубка конфедераций в России, получил приз лучшему роуд-шоу в рамках национальной премии в сфере организации событий и мероприятий "Событие года - 2017". Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

"Очень приятно получить эту премию и признание профессиональной индустрии, - отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Мы рады, что болельщикам пришлась по душе наша идея организовать подобное мероприятие в поддержку проведения Кубка конфедераций в России. Этот успех вдохновил нас на решение повторить это роуд-шоу в преддверии чемпионата мира уже в 11 городах, будем стараться радовать болельщиков и дальше".

Гостями Парка футбола Кубка конфедераций 2017 года в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге были легенды футбола прошлых лет, принимавшие участие в Турнире чемпионов, - француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл, нигериец Джей-Джей Окоча и бразилец Роналдиньо. Гости мероприятия могли попробовать свои силы в дуэли с роботом-вратарем, сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и выиграть билеты на турнир.

В 2018 году Парк футбола откроется во всех 11 городах - организаторах чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

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