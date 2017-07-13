Власти: аккредитация московских и областных такси на Кубок конфедераций велась на равных

Ранее глава движения "Форум такси" Олег Амосов написал открытое письмо об ущемлении прав подмосковных таксистов во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы проводили аккредитацию московских и областных такси на Кубок конфедераций, позволяющую водителям подъезжать к инфраструктурным объектам, задействованным в проведении мероприятий, на равных правах. Главным условием работы в период футбольных мероприятий было отсутствие неоплаченных штрафов и окрас кузова в желтый цвет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В четверг, 14 сентября председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов опубликовал на сайте организации открытое письмо к департаменту транспорта Москвы и ФАС России, в котором говорилось об ущемлении прав таксистов Московской области и особых преференциях для работы московских таксистов в рамках прошедшего Кубка конфедераций. По мнению Амосова, власти предпочитают отдавать право на работу с гостями чемпионата исключительно московским таксопаркам, в то время как доля подмосковных таксистов, осуществляющих перевозки на территории Москвы, достигает 70%. В результате требований столичных властей в список аккредитованных таксопарков не смог войти ни один подмосковный парк.

"Для работы в период Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года проводилась аккредитация таксомоторных компаний. Процедура приема заявок проходила с 20 марта 2017 года в течение 15 рабочих дней. Участвовать могла любая компания, которая соответствует необходимым требованиям", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что требования к легковым такси, претендующим на аккредитацию, установлены исходя из федерального и московского законодательства с обязательным учетом мнения профессионального таксомоторного сообщества Москвы. Среди обязательных условий: отсутствие неоплаченных штрафов, возраст автомобиля не старше трех лет. Кроме того, автомобиль должен быть окрашен в желтый цвет и оборудован опознавательным фонарем, цветографической схемой и желтым государственным регистрационным знаком.

Аккредитацию для работы в период Кубка конфедераций получили шесть юридических лиц на 766 транспортных средств, которые имеют разрешение на осуществление таксомоторной деятельности на территории города Москвы. Прошедшим аккредитацию выдано соответствующее свидетельство. "В рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года запланировано проведение аналогичной добровольной аккредитации таксомоторных компаний", - уточнили в департаменте.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.