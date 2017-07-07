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24 июля, 15:35
Все допинг-пробы футболистов с Кубка конфедераций дали отрицательный результат
AP Photo/Matt Dunham
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Всего было проведено 379 теста и взято 854 образца

ТАСС, 24 июля. Все взятые на Кубке конфедераций по футболу в России допинг-пробы дали отрицательный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего в сотрудничестве с конфедерациями и национальным антидопинговыми комитетами стран было проведено 379 тестов и взято 854 образца (362 - моча, 248 - сыворотка и 244 - кровь). Из общего числа тестов 239 были проведены непосредственно ФИФА: 175 во внесоревновательный период и 64 во время турнира. После каждого из 16 матчей Кубка конфедераций допинг-тест проходили по два футболиста из каждой команды.

ФИФА отмечает, что все собранные образцы были проанализированы в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а большая часть анализов, особенно взятых во время турнира, были исследованы в лаборатории ВАДА в швейцарской Лозанне. Кроме того, были исследованы паспорта тестирования всех футболистов, что также не выявило нарушений.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии.

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