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19 июля, 11:17
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедераций
Михаил Почуев/ТАСС
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Генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков отметил, что выделить из пассажиров только болельщиков невозможно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более пяти миллионов человек воспользовались перелетами на самолетах между Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Казанью во время проведения Кубка конфедераций 2017 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков.

"Авиационный транспорт хорошо работал, но мы не можем выделить из пассажиров только болельщиков. Если РЖД выделяли бесплатные поезда, то у самолетов такого не было, все летали вместе. Более 5,6 миллионов человек пролетели в период Кубка конфедераций между шестью аэропортами, более чем на 700 тысяч увеличилось количество пассажиров по Москве по сравнению с прошлым годом. 39 перелетов совершили сборные команды", - сказал Мещеряков.

Матчи Кубка конфедераций прошли с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Игры чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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