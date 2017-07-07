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Более 5 тысяч человек из 100 стран воспользовались бесплатными поездами Кубка конфедераций
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На Кубке конфедераций действовали 262 бесплатных поезда для болельщиков между Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Казанью

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более пяти тысяч иностранных болельщиков из более чем 100 стран оформили билеты на бесплатные поезда, курсирующие между Москвой, Санкт- Петербургом, Сочи и Казанью во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков.

На Кубке конфедераций действовали 262 бесплатных поезда для болельщиков между Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Казанью. Всего на них проехали 60382 человека.

"Более пяти тысяч болельщиков из более чем 100 стран воспользовались бесплатным проездом. Больше всего отправлялось болельщиков из Москвы", - сказал Мещеряков.

Матчи Кубка конфедераций прошли с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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