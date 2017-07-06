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13 июля, 17:12
Дегтярев: Россия на Кубке конфедераций задала эталон безопасности на стадионах
Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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По словам депутата, 17 апреля был принят важный закон о внесении изменений в кодекс административных правонарушений, который повышает ответственность болельщиков, нарушающих закон и дисциплину

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проведение Кубка конфедераций по футболу показало, что Россия задала эталон обеспечения безопасности болельщиков на стадионах. Такое мнение на заседании президиума Совета законодателей РФ высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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"17 апреля мы приняли очень важный закон о внесении изменений в кодекс административных правонарушений, который повышает ответственность болельщиков, нарушающих закон и дисциплину. Все иностранные болельщики сказали, что в России самый высокий уровень безопасности, а это значит, что наша страна задала эталон обеспечению безопасности на стадионах. Тот факт, что на стадионах во время матчей Кубка конфедераций не было инцидентов, что все хулиганы были отсечены с помощью паспорта болельщика, что на стадионах царила замечательная атмосфера, говорит о том, что проделана большая работа", - заявил Дегтярев.

Кубок конфедераций состоялся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны.

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