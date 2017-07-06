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13 июля, 16:44
Паршикова: ФИФА поставила высокую оценку паспорту болельщика на Кубке конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
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По словам заместителя министра спорта, персонифицированные карты болельщика показали высокую эффективность на турнире

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) высоко оценила паспорт болельщика, который был использован при проведении Кубка конфедераций 2017 года в России. Об этом на заседании президиума Совета законодателей РФ заявила заместитель министра спорта Наталья Паршикова.

Паспорт болельщика (FAN ID) выдавался на турнире бесплатно и вместе с билетом давал право на посещение матчей Кубка конфедераций и бесплатный проезд к месту проведения игр на общественном транспорте и специальных поездах.

"Персонифицированные карты болельщика показали высокую эффективность на Кубке конфедераций. При всех спорах с ФИФА, там оценили наш механизм, и мы получили высокую оценку своей работы в этом направлении", - сказала Паршикова.

Кубок конфедераций состоялся в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны.

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