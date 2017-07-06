Правоохранительные органы РФ получили данные по болельщикам из 27 стран перед КК-2017

По словам статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ Натальи Паршиковой, в сентябре Россия представит Международной федерации футбола отчет об использовании паспорта болельщика

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы России перед стартом Кубка конфедераций по футболу 2017 года получили данные из 27 стран, которые касались обеспечения безопасности на турнире, в том числе информации о болельщиках, имеющих запрет на посещение спортивных мероприятий. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова в ходе пленарного заседания Государственной думы.

"Правоохранительные органы получали необходимую информацию от своих иностранных коллег, - сказала Паршикова. - Нужно сказать, что около 27 стран, которые были заинтересованы в обеспечении безопасности, прислали свои данные из правоохранительных органов, в том числе относительно болельщиков. Такую же миссию выполняет МВД, когда наша сборная и наши болельщики выезжают за границу, заинтересованные стороны из других стран оценили достаточно высоко эту работу. МВД на сегодняшний день имеет заявки от 60 стран на приезд в РФ в следующем году".

По ее словам, в сентябре Россия представит Международной федерации футбола (ФИФА) отчет об использовании паспорта болельщика (FAN ID), который был специально введен для зрителей Кубка конфедераций.

По паспорту болельщика в электронной форме в Россию въехали 13 тысяч иностранных граждан. Затем зрители получили FAN ID на физическом носителе. Всего заявки на оформление паспортов болельщиков перед Кубком конфедерации подали более 480 тысяч человек, в том числе граждане более 100 стран мира. Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.