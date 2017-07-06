Собянин: матчи Кубка конфедераций в Москве посетили более 150 тыс. болельщиков

Москвичи составили 58% из общего числа болельщиков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу в Москве посетили свыше 150 тыс. зрителей. Об этом сообщил на заседании президиума правительства столицы мэр города Сергей Собянин.

"Матчи Кубка конфедераций посетили свыше 150 тыс. болельщиков", - сказал Собянин.

Руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев отметил, что из общего числа болельщиков 58% составили москвичи, 38% - жители других регионов столицы и 9% - иностранные граждане.

Во время Кубка конфедераций болельщики, волонтеры и гости совершили свыше 32 тыс. бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. Самым популярным видом транспорта стало метро - им воспользовались более 215 тыс. раз, поездами МЦК - более 21 тыс. раз. Правом бесплатного проезда в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях воспользовались более 51 тыс. человек.

Матчи Кубка конфедераций по футболу проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье - португальцы.