Фабиан отличился в полуфинальном матче против команды Германии (1:4)

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Мексики по футболу Марко Фабиан признан автором самого красивого гола Кубка конфедераций, который прошел в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В голосовании принимали участие посетители официального сайта ФИФА, которые признали лучшим мяч, забитый Фабианом в полуфинальном матче турнира против команды Германии. В том матче немецкие футболисты одержали победу со счетом 4:1.

Второе место занял гол партнера Фабиана по команде Рауля Хименеса, забитый во встрече группового этапа Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии, третье - гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев, также в игре группового этапа.

Матчи Кубка конфедераций проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье - португальцы.