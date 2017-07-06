о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
10 июля, 16:20
Футболист сборной Мексики Фабиан признан автором лучшего гола Кубка конфедераций - 2017
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Фабиан отличился в полуфинальном матче против команды Германии (1:4)

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Мексики по футболу Марко Фабиан признан автором самого красивого гола Кубка конфедераций, который прошел в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В голосовании принимали участие посетители официального сайта ФИФА, которые признали лучшим мяч, забитый Фабианом в полуфинальном матче турнира против команды Германии. В том матче немецкие футболисты одержали победу со счетом 4:1.

Второе место занял гол партнера Фабиана по команде Рауля Хименеса, забитый во встрече группового этапа Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии, третье - гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев, также в игре группового этапа.

Матчи Кубка конфедераций проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье - португальцы.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Тренер сборной Мексики по футболу Осорио дисквалифицирован на 6 матчей
7 июля, 18:18
"Аэроэкспресс" увеличил в первом полугодии перевозки пассажиров за счет Кубка конфедераций
7 июля, 10:50
Десайи: Кубок конфедераций прошел успешно, это хорошая подготовка к чемпионату мира
6 июля, 19:48
Эрмитаж оставил себе кота-предсказателя Ахилла, чтобы делать прогнозы на ЧМ-2018
6 июля, 15:49
Центры выдачи паспортов болельщиков в аэропортах будут работать до 12 июля
6 июля, 14:36
Более 480 тысяч заявок на паспорт болельщика было принято перед Кубком конфедераций
6 июля, 14:09
СМИ: ARD отстранил эксперта от Кубка конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в РФ
6 июля, 12:17
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)