Тренер сборной Мексики по футболу Осорио дисквалифицирован на 6 матчей

Также специалист оштрафован на пять тысяч швейцарских франков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио дисквалифицирован на шесть матчей за споры судьей в матче за третье место на Кубке конфедераций с португальцами. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. В матче за третье место, который состоялся 2 июля на стадионе "Спартак" в Москве, мексиканцы в дополнительное время уступили португальцам со счетом 1:2. На 120-й минуте встречи Осорио был удален за оскорбления и агрессивное поведение по отношению к судье.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать специалиста на шесть официальных матчей и наказать штрафом в размере пяти тысяч швейцарских франков. Решение вступает в силу немедленно.

10 июля сборная Мексики матчем против команды Сальвадора стартует на Золотом кубке КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Турнир пройдет в США. Мексиканцы сыграют три матча на групповом этапе и, возможно, три матча в рамках розыгрыша плей-офф. Таким образом, Осорио не сможет присутствовать на матчах своей сборной на турнире.