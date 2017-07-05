"Аэроэкспресс" увеличил в первом полугодии перевозки пассажиров за счет Кубка конфедераций

С января по июнь наиболее востребованным направлением "Аэроэкспресса" оставался аэропорт Домодедово

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" перевез более 5,4 млн пассажиров с января по июнь 2017 года, что на 1,02% выше показателей за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает компания.

"Мы рады, что нам удалось стабилизировать показатели перевозок и перейти к росту пассажиропотока. Отчасти этому способствовало проведение Кубка конфедераций в России. Многие болельщики выбрали именно "Аэроэкспресс" для перемещения из аэропортов в центр столицы и обратно", - сказал исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерий Федоров.

Наиболее востребованным направлением "Аэроэкспресса" остается Домодедово. В то же время по сравнению с результатами первого полугодия 2016 года вырос пассажиропоток в Шереметьево и Внуково - на 5,4 % и 4,5 % соответственно.

В прошлом году услугами "Аэроэкспресса" воспользовались 11,6 млн человек, что на 10,6 % меньше показателя 2015 года.

"Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", ОАО "РЖД" - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).