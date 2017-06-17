Как выбирали оракула

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж отказался отдать своего кота, футбольного предсказателя Ахилла новому хозяину. Через год Ахилл будет прогнозировать результаты матчей чемпионата мира - 2018, сообщили в четверг журналистам представители музея и председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.
"Кот действительно оказался прорицателем, он угадал почти все матчи. Надеемся, что в следующем году он тоже нас не подведет. За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях", - сказал Мушкарев.
Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального. Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче, второй прогноз не сбылся - он предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но команды сыграли вничью. Организаторы предсказаний отметили, что, скорее всего, это была ошибка в интерпретации его поведения, к тому же опции "ничья" в сценарии не предусмотрено. В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии над чилийцами.
Как отметил Мушкарев, кот-предсказатель стал очень популярен в СМИ, причем в иностранной прессе, особенно в латиноамериканской, публикаций о нем было больше, чем в российской. По его мнению, с точки зрения продвижения города и развития туризма это очень хороший проект.
"Мы благодарны Эрмитажу за то, что он откликнулся на эту инициативу. Мы понимаем, что это шутейная затея, но мы проанализировали, что иностранные журналисты писали про кота Ахилла. Более 50 млн человек посмотрели сюжеты о нем, это большой успех. В следующем году аудитория будет в разы больше", - сказал он.
Выбор кота-оракула не был случайным. Как рассказала старший научный сотрудник Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, изучались три кандидатуры - кроме белого кота, рассматривались еще рыжий кот и черная кошка. Выбор пал на Ахилла, потому что "он проявил способность к выбору, анализу, необычному поведению".
Еще одной особенностью кота называют его глухоту. Как отмечают представители музея, это не мешает Ахиллу ввести полноценную жизнь в подвалах Эрмитажа - он охотится и дерется с сородичами. В подтверждение этому он впервые показался на публике с подбитым глазом, который вскоре зажил. Как ожидалось, глухота должна была послужить Ахиллу на пользу во время сеансов предсказаний, потому что позволяет ему не отвлекаться на посторонние звуки и меньше волноваться из-за них.
Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов - белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной. Планировалось, что после завершения "футбольных обязанностей" Ахилл будет искать хозяев на благотворительных выставках по пристройству животных, которые ежемесячно проводят городской Музей кошки и котокафе "Республика кошек". На право стать хозяевами Ахилла претендовали 37 человек, в том числе участвовавшие в Кубке конфедераций футболисты, но музей решил сам продолжать заботиться о нем.
Как рассказали представители Эрмитажа, в предстоящем году кот пройдет специальные курсы, которые помогут ему увереннее чувствовать себя на публике, к тому же будет выполнять социальные задачи - посещать детские медицинские учреждения, чтобы радовать их пациентов.
Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.
По музейной легенде, первого царского кота в Санкт-Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце.
Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50-60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.