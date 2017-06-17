Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж отказался отдать своего кота, футбольного предсказателя Ахилла новому хозяину. Через год Ахилл будет прогнозировать результаты матчей чемпионата мира - 2018, сообщили в четверг журналистам представители музея и председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

"Кот действительно оказался прорицателем, он угадал почти все матчи. Надеемся, что в следующем году он тоже нас не подведет. За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях", - сказал Мушкарев.

Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального. Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче, второй прогноз не сбылся - он предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но команды сыграли вничью. Организаторы предсказаний отметили, что, скорее всего, это была ошибка в интерпретации его поведения, к тому же опции "ничья" в сценарии не предусмотрено. В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии над чилийцами.

Как отметил Мушкарев, кот-предсказатель стал очень популярен в СМИ, причем в иностранной прессе, особенно в латиноамериканской, публикаций о нем было больше, чем в российской. По его мнению, с точки зрения продвижения города и развития туризма это очень хороший проект.

"Мы благодарны Эрмитажу за то, что он откликнулся на эту инициативу. Мы понимаем, что это шутейная затея, но мы проанализировали, что иностранные журналисты писали про кота Ахилла. Более 50 млн человек посмотрели сюжеты о нем, это большой успех. В следующем году аудитория будет в разы больше", - сказал он.

Как выбирали оракула

Выбор кота-оракула не был случайным. Как рассказала старший научный сотрудник Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, изучались три кандидатуры - кроме белого кота, рассматривались еще рыжий кот и черная кошка. Выбор пал на Ахилла, потому что "он проявил способность к выбору, анализу, необычному поведению".