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Основную массу посетителей матчей Кубка конфедераций составили мужчины до 35 лет
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По словам представителя Минкомсвязи Андрея Романкова, система регистрации болельщиков с помощью FAN ID достойно действовала на турнире

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Мужчины в возрасте от 25 до 35 лет составили основную часть зрительской аудитории на матчах Кубка конфедераций по футболу, который проходил в России с 17 июня по 2 июля. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков на пресс-конференции в Сочи.

"Из зрителей основную массу, конечно, составляли люди от 25 до 35 лет, из них 70% мужчин. Тех, кто получил паспорт болельщика (FAN ID) в возрасте менее 17 лет, было 13%, старше 65 лет было 2%", - сказал Романков, добавив, что на футбол "приходили семьями, с маленькими детьми". "Самому маленькому болельщику, которому мы выдали паспорт, было 3 месяца, самыми возрастными людьми - те, кому было более 85 лет", - отметил он.

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По словам представителя Минкомсвязи, система регистрации болельщиков с помощью FAN ID, которая впервые была применена в РФ еще перед Олимпийскими играми 2014 года, достойно действовала и на Кубке конфедераций. "На наш взгляд, система обработала достойно и хорошо. Во все нормы, которые мы для себя определяли совместно с оргкомитетом "Россия-2018", ФИФА, а также органами исполнительной власти, укладывались. Выдача паспорта болельщиков для ранее зарегистрировавшихся не превышала 3 минут, для тех, кто вновь регистрировался или регистрировался непосредственно у стадионов, это занимало 6 минут", - сообщил Романков.

Представитель Минкомсвязи отметил, что поданные при оформлении FAN ID данные сохраняться в базе, но для получения паспорта болельщика чемпионата мира по футболу "необходимо будет оформить новый". В 2018 году Минкомсвязи откроет центры выдачи болельщиков во всех городах- организаторах мирового первенства.

Всего заявки на оформление паспортов болельщиков (FAN ID) перед Кубком конфедераций по футболу подали более 480 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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