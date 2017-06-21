Волонтеры Кубка конфедераций получили памятные сувениры ЧМ-2018 с символикой Екатеринбурга

В турнире принимали участие 20 уральских волонтеров, которые работали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт в четверг вручил уральским волонтерам, которые участвовали в Кубке конфедераций, памятные сувениры с символикой Екатеринбурга - города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в департаменте информации губернатора.

В Кубке конфедераций, который проходил в России с 17 июня по 2 июля, принимали участие 20 уральских волонтеров, которые работали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Трансфер волонтерам оплатило правительство Свердловской области.

"Стажировки на таких событиях мирового масштаба, как Кубок конфедераций, очень важны для наших волонтеров. Участие в таких мероприятиях дает волонтерам позитивный эмоциональный всплеск, наполняет энергией и мотивирует их", - считает директор уральского волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018 года Александр Антимонов.

Он добавил, что на протяжении полутора месяцев волонтеры помогали организаторам в проведении матчей по 11 функциональным направлениям: регистрировали спортсменов, встречали и сопровождали делегации в аэропорту, управляли значимыми объектами инфраструктуры, распределяли болельщиков на матчах, помогали в обеспечении работы СМИ, участвовали в организации телерадиовещания и онлайн- трансляций, встречали и сопровождали VIP гостей, организовывали работу штаба волонтеров и помогали в управлении транспортными потоками.