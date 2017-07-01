СМИ: ARD отстранил эксперта от Кубка конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в РФ

Бывший футболист мюнхенской "Баварии" Мехмет Шолль отказался комментировать тему допинга и рассчитывал сосредоточиться на обсуждении игры сборной Германии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Немецкий телеканал ARD отстранил бывшего футболиста мюнхенской "Баварии", а ныне телевизионного эксперта, Мехмета Шолля от работы на Кубке конфедераций 2017 года за отказ обсуждать проблему допинга в российском футболе. Об этом сообщает немецкая газета Welt .

Отмечается, что ARD планировал выпустить большой материал о допинге в российском футболе перед полуфинальным матчем между сборными Португалии и Чили с комментариями Шолля, который до этого работал экспертом в студии на матчах турнира. Однако Шолль отказался комментировать тему допинга и рассчитывал сосредоточиться на обсуждении игры сборной Германии. Из-за этого у эксперта и руководства канала возник конфликт, и он был отстранен от эфира.

Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. По данным издания, Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении всех 23 игроков, попавших в заявку на турнир, а также еще 11 футболистов, не входивших в состав сборной. Однако позднее глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что информация о допинге в российском футболе является спекуляцией, а все допинг-пробы участников ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Победителем стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье - португальцы.