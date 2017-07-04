Мутко: футболисты сборной России не получат премиальные за Кубок конфедераций

Вице-премьер заявил, что команда получила бы премиальные, если бы вышла из группы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России не получат премиальные за участие в Кубке конфедераций, поскольку команда не сумела выйти в плей-офф турнира. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после выступления на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

"Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы", - сказал Мутко.

Сборная России заняла третье место в группе А Кубка конфедераций, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).