Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную России

Вице-премьер заявил, что Дзюба покинул сбор национальной команды в начале июня, так как не был готов на 100% играть за сборную

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин остаются в расширенном списке кандидатов в сборную России по футболу. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после выступления на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

На следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций в Instagram появился ролик с участием нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы, где они, по мнению некоторых СМИ, спародировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Также в СМИ сообщалось, что у Кокорина и Дзюбы существует конфликт с Черчесовым. Кокорин не был вызван в команду на Кубок конфедераций, а Дзюба в начале июня досрочно покинул тренировочный сбор в Австрии, по официальной версии, по причине травмы. Черчесов в понедельник в эфире "Матч ТВ" заявил, что между ним и игроками нет конфликта. "Я желаю им [Дзюбе и Кокорину] удачи, они входят в расширенный список кандидатов сборной. Черчесов ответил на вопрос [об их поступке], мне к этому добавить нечего", - сказал Мутко.

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На вопрос, почему Дзюба преждевременно покинул тренировочный сбор национальной команды, Мутко ответил: "Дзюба уехал [из расположения сборной], потому что был не готов на 100 процентов играть за национальную команду. У него болело колено, он не мог выдерживать нагрузки. Ему пожелали удачи, ведь здоровье спортсмена - это самое главное, тем более, что впереди важный сезон, а чемпионат мира не за горами". В понедельник на сайте газеты "Советский спорт" была опубликована заметка, в которой говорилось, что карьеру в сборной из-за конфликта с Черчесовым может завершить вратарь Игорь Акинфеев. Вскоре информация была официально опровергнута пресс-службой РФС. "Акинфеев - один из лучших вратарей мира. Ошибки бывают и у [Джанлуиджи] Буффона", - сказал Мутко. Сборная России на домашнем Кубке конфедераций не вышла из группы, обыграв новозеландцев (2:0), а затем уступив командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2).