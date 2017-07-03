Более 40 тысяч иностранцев поставлены на миграционный учет во время Кубка конфедераций

Для оказания максимального спектра правоохранительных услуг, возложенных на ОВД, было организовано круглосуточное дежурство переводчиков

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МВД РФ поставило на миграционный учет более 40 тысяч иностранцев в период проведения в России Кубка конфедераций в городах - организаторах турнира. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Организовано дополнительное дежурство сотрудников в территориальных ОВД для постановки на миграционный учет иностранных граждан, прибывающих на спортивное мероприятие. В городах - организаторах турнира поставлено 40374 иностранных граждан, в том числе на объектах гостиничного комплекса 23123 человека", - сказала она.

Волк также отметила, что для оказания максимального спектра правоохранительных услуг, возложенных на ОВД, было организовано круглосуточное дежурство переводчиков.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.