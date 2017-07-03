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3 июля, 20:03
Черчесов: сборная Германии показала на Кубке конфедераций современный футбол
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный тренер сборной России поздравил немецкую команду с победой на турнире

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Германии по футболу на протяжении всего Кубка конфедераций демонстрировала современный стиль и заслуженно добилась победы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Немецкая сборная на групповом этапе турнира переиграла австралийцев (3:2) и камерунцев (3:1), а также сыграла вничью с чилийцами (1:1). В полуфинале команда Йоахима Лева взяла верх над мексиканцами (4:1), в финале - над чилийцами (1:0). Решающая встреча прошла в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург".

"В финальном матче Кубка конфедераций против очень сильной сборной Чили победу заслуженно одержала сборная Германии. На протяжении всего турнира команда выступала стабильно и показывала современный, результативный футбол. Накануне финала побывал на тренировке сборной Германии, пообщался с руководителем Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, главным тренером Йоахимом Левом, менеджерами. Хотел бы поздравить их и всю команду с этой победой", - прокомментировал успех немцев Черчесов.

Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за "Тироль" из Инсбрука, главным тренером которого в 2001-2002 годах был Лев.

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