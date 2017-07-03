Симонян назвал лучшим матч за третье место на Кубке конфедераций

Первый вице-президент Российского футбольного союза отметил высокую игровую дисциплину сборной Германии на турнире

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Встреча за третье место Кубка конфедераций по футболу в России между сборными Португалии и Мексики стала лучшей на турнире. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая команду Чили со счетом 1:0. Третье место заняли португальцы, которые в дополнительное время оказались сильнее мексиканцев (2:1).

"Не перестает удивлять команда Германии, у них отлично поставлена подготовка резерва, и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже Йоахим Лев (главный тренер сборной Германии - прим. ТАСС) был удивлен и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать их в пример", - сказал Симонян.

"Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место. В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире", - добавил собеседник ТАСС.

Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.