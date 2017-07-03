Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятия

Вице-премьер также высказал мнение по поводу того, что в чемпионате России по футболу работают итальянские специалисты

"У нас только что закончился Кубок конфедераций - замечательный праздник футбола, - сказал Дворкович. - Как известно, в футбол играют многие команды, а выигрывает Германия. Так произошло и на этот раз, немцы вновь оказались самой сильной командой на этом турнире. Мы же еще раз подтвердили свое умение организовывать крупные события, показали гостеприимство и, конечно, ждем наших итальянских друзей - сборную и болельщиков - в следующем году на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России".

Вице-премьер высказал мнение по поводу того, что в чемпионате России по футболу работают итальянские специалисты. "Кстати, если говорить о сотрудничестве в сфере футбола, у нас есть великий футбольный клуб "Спартак" - он 16 лет не выигрывал чемпионат России. В прошлом году тренером "Спартака" стал Массимо Каррера - "Спартак" выиграл. Это результаты работы итальянского тренера", - считает Дворкович.