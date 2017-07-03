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3 июля, 13:23
Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятия
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Вице-премьер также высказал мнение по поводу того, что в чемпионате России по футболу работают итальянские специалисты

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Россия на примере проведения Кубка конфедераций по футболу вновь подтвердила свое умение организовывать крупные мероприятия. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России.

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"У нас только что закончился Кубок конфедераций - замечательный праздник футбола, - сказал Дворкович. - Как известно, в футбол играют многие команды, а выигрывает Германия. Так произошло и на этот раз, немцы вновь оказались самой сильной командой на этом турнире. Мы же еще раз подтвердили свое умение организовывать крупные события, показали гостеприимство и, конечно, ждем наших итальянских друзей - сборную и болельщиков - в следующем году на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России".

Вице-премьер высказал мнение по поводу того, что в чемпионате России по футболу работают итальянские специалисты. "Кстати, если говорить о сотрудничестве в сфере футбола, у нас есть великий футбольный клуб "Спартак" - он 16 лет не выигрывал чемпионат России. В прошлом году тренером "Спартака" стал Массимо Каррера - "Спартак" выиграл. Это результаты работы итальянского тренера", - считает Дворкович.

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"У нас есть еще один великий клуб - "Зенит", решил взять пример со "Спартака" и тоже пригласил итальянского тренера в этом году - Роберто Манчини, - продолжил вице- премьер. - Так что будет конкуренция между двумя итальянскими тренерами в России за золото чемпионата. И, конечно, надеюсь, что в следующем году мы выступим достойно [на чемпионате мира] - и наша сборная и ваша (Италии)".

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая команду Чили со счетом 1:0. Третье место заняли португальцы. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

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