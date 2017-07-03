Мутко: cборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных команд

Вице-премьер признался, что больше всего на турнире ему понравилась игра сборной Чили

Турнир завершился в воскресенье победой сборной Германии над командой Чили в финале. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду в августе прошлого года, не смогла преодолеть групповой этап, обыграв новозеландцев (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

"В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки - это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито (Хавьер Эрнандес), австралийцы - мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой, - поделился впечатлениями Мутко. - Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями - Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал".

"Сборную Германии у нас почему-то принижали - говорили, второй состав, - продолжил Мутко. - Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят - все они молодые, но кто-то уже играет в "Баварии", кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии, за Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно".