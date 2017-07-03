о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
3 июля, 12:59
Мутко: cборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных команд
Сергей Савостьянов/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Вице-премьер признался, что больше всего на турнире ему понравилась игра сборной Чили

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу достойно выступила на Кубке конфедераций. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер- РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всем

Турнир завершился в воскресенье победой сборной Германии над командой Чили в финале. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду в августе прошлого года, не смогла преодолеть групповой этап, обыграв новозеландцев (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

"В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки - это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито (Хавьер Эрнандес), австралийцы - мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой, - поделился впечатлениями Мутко. - Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями - Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал".

"Сборную Германии у нас почему-то принижали - говорили, второй состав, - продолжил Мутко. - Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят - все они молодые, но кто-то уже играет в "Баварии", кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии, за Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно".

Смотрите также
Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедераций

"Сборная России очень достойно выглядела; конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть, - продолжил Мутко. - Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака - и гол".

"Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака - и все", - добавил он.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятия
3 июля, 13:23
Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всем
3 июля, 12:44
Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедераций
3 июля, 12:05
Мутко: организация Кубка конфедераций заслуживает очень высокой оценки
3 июля, 11:53
Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге - один из лучших в мире
3 июля, 11:38
Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован
3 июля, 06:11
Победа сборной Германии и идеальная организация: в России завершился Кубок конфедераций
3 июля, 02:47
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)