Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всем

Вице-премьер заявил, что система снимает давление с арбитров, но ее работу надо четко регламентировать

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Система видеассистента рефери (VAR) может принести пользу футболу, но требует доработки, чтобы решения были понятны всем участникам действа. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций в России, который завершился в воскресенье.

"Это не плохо, но еще многое надо усовершенствовать - когда принимается решение, кем, какие паузы; еще много нюансов. Сама система снимает давление с арбитров, раскрепощает, но этот вопрос надо четко регламентировать. Надо сделать так, чтобы все - болельщики, игроки понимали решения. Нюансы есть, и их надо отрабатывать", - оценил технологию Мутко.

В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, в финале обыграв команду Чили со счетом 1:0. "Вчера в конце матча чилийцы были возмущены. Ну почему было не посмотреть этот момент, разве сложно? Для чего тогда эта система?" - также отметил собеседник ТАСС.

Ранее Мутко заявлял, что РФС заинтересован в использовании системы в матчах чемпионата страны и послала запрос на тестирование системы в ФИФА.