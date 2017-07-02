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3 июля, 11:53
Мутко: организация Кубка конфедераций заслуживает очень высокой оценки
Стоян Васев/ТАСС, архив
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По словам вице-премьера РФ, он получил благодарности от глав национальных федераций, членов исполкома ФИФА, президентов конфедераций

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Кубок конфедераций по футболу задал высокую планку в плане организации. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Турнир проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны - Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

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"С точки зрения организации самого футбольного турнира, я бы поставил очень высокую оценку, планка задана высокая, - сказал Мутко. - Но отмечу, что это прелюдия чемпионата мира, впереди турнир и проект намного масштабнее. Я бы еще пару дней подождал [для подведения окончательных итогов] - пока не уехали команды, болельщики, за которых мы отвечаем; службы продолжают работать, нам еще предстоит завершить турнир. Сегодня я проведу итоговое совещание операционных штабов, всех поблагодарю - и они перейдут на другой режим работы, но в целом, и команды, и Международная федерация футбола (ФИФА), и гости пока дают высокие оценки".

Мутко отметил, что итоги турнира будут подведены на ближайшем исполкоме ФИФА. "Вчера президент ФИФА [Джанни Инфантино] задержался на стадионе, мы поблагодарили волонтеров, стюардов. Везде оценки были высочайшие. Он (Инфантино) выразил огромную признательность России и поблагодарил за организацию", - добавил Мутко.

"Марадоне очень нравится Россия"

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Глава РФС рассказал, что довольными остались и гости турнира, среди которых были бывшие футболисты Диего Марадона, Роналдо, Кафу, Марко ван Бастен. "С Марадоной много говорили о России, он очень любит нашу страну, считает, что турнир проведен на высоком уровне, очень тепло отзывался о нашем президенте, восхитился стадионом в Санкт- Петербурге. То же самое можно сказать и о Роналдо, которому все очень понравилось. Все были единодушны в том, что Россия провела турнир на самом высоком уровне", - поделился Мутко.

"Я получил благодарности не только со стороны великих футболистов, которые побывали на турнире, но и от глав национальных федераций, членов исполкома ФИФА, президентов конфедераций", - добавил он.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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