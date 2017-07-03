По мнению вице-премьера РФ, ряд вопросов по арене еще нужно доработать

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион "Санкт-Петербург" во время Кубка конфедераций по футболу доказал свою состоятельность, это одна из лучших арен мира. Об этом ТАСС сказал вице-премьер-РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Стадион в Санкт-Петербурге принял четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финал, который прошел в воскресенье. В начале турнира арена неоднократно подвергалась критике за организационные моменты.

"Критиковали просто по инерции, потому что это долгострой, но долгострой - это тема другого порядка, - считает Мутко. - Я уже объяснял, что стадион серьезно строился последние два года. До этого стройку останавливали, по разным причинам, и не хочу об этом сейчас говорить. А после того как проект был включен в государственную программу в 2013 году, стройка была под жестким контролем".

"Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение, - отметил вице-премьер РФ. - Марко ван Бастен (технический директор Международной федерации футбола - Прим. ТАСС) назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами".

"Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать - как будет работать выкатное поле, или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи "Зенита", а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам", - заключил собеседник ТАСС.

Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, начал строится в 2007 году и открылся 22 апреля матчем чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе.