В преддверии чемпионата мира по футболу Россия показала, что способна на высочайшем уровне принимать крупнейшие турниры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале со счетом 1:0. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв ответил всем, кто критиковал его за решение привезти на турнир молодежный состав, а Россия показала, что страна способна проводить турниры самого высокого уровня. Третье место на Кубке конфедераций заняли португальцы, в дополнительное время со счетом 2:1 победившие команду Мексики. На протяжении всего турнира его гости и участники отмечали высочайший уровень организации соревнования.

"До турнира мы слышали много разговоров о том, что в России будут проблемы, что команды не захотят сюда ехать. Мы слышали о насилии, о хулиганстве, о расизме. Но никаких проблем не было, все прошло гладко. Если проблематичный турнир выглядит так, то я хочу, чтобы у нас все турниры были проблематичными", - сказал на итоговой пресс- конференции президент ФИФА Джанни Инфантино. Слова признательности организаторам высказал и Йоахим Лёв. "Большое спасибо России. Думаю, вы были хорошими хозяевами. Мы играли в разных городах, на разных стадионах, но везде условия были исключительные, турнир был организован замечательно", - отметил он. "Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!" - подвел итог турнира вице- премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. Ставка немцев на молодежь сработала Состав сборной Германии на Кубок конфедераций вызвал немало дискуссий до старта турнира. Лёв решил дать отдохнуть лидерам команды, которые составляли костяк "золотой" команды образца чемпионата мира 2014 года, и проверить молодежь. В итоге в Россию приехали лишь три чемпиона мира.

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"Теперь нам надо подумать, кого из "старичков" мы примем", - сказал главный тренер команды после победного финала . "Если серьезно, то теперь у нас есть альтернатива при выборе состава, в этом и была моя цель. Приоритет был в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у молодежи был шанс поиграть на таком уровне", - сказал Лёв. Лучшим игроком турнира был признан капитан сборной Германии 23-летний Юлиан Дракслер. "Он получил новую роль, взял ответственность на себя и стал отличным капитаном как на поле, так и за его пределами. Он легко общается с товарищами, он - мозг нашей команды. Это серьезное достижение не только в плане спорта, но и в других смыслах тоже", - прокомментировал его выступление наставник сборной. Вообще неделя получилась крайне успешной для немецкого футбола. Несколькими днями ранее молодежная команда этой страны стала победителем чемпионата Европы, обыграв в финале испанцев (1:0). "Нам надо подтверждать наши победы. Этот турнир и молодежный чемпионат Европы показали, что у нас хорошая молодежь, однако им предстоит много работать", - отметил Лёв. "Вы знаете, что в следующем году чемпионат мира. Мы всегда считаемся фаворитами и всегда находимся под давлением. Мы готовы к этому", - подчеркнул он. Достойно и не без оптимизма

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От сборной России по футболу на Кубке конфедераций ждали достойной игры. Еще перед стартом турнира главный тренер команды Станислав Черчесов заявлял, что сборная должна вернуть доверие болельщиков за год до домашнего чемпионата мира. Для этого после чемпионата Европы - 2016 состав команды был сильно обновлен - на Кубок конфедераций в сборную не вошли нападающий Александр Кокорин, полузащитники Олег Шатов, Павел Мамаев и многие другие. После первого же матча сборной России против команды Новой Зеландии, которую россияне обыграли со счетом 2:0, в СМИ появились позитивные отзывы об игре российской сборной. Вторую игру с португальцами россияне хоть и проиграли со счетом 0:1, но болельщики не потеряли веру в команду. На решающий матч сборной России с командой Мексики в Казани собрался полный стадион. Россияне проиграли со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире, но, по мнению многих любителей и экспертов, смотрелись очень достойно. Так, Мутко отметил, что у команды нет безразличия, которое было раньше. Черчесов рассказал, что продолжит руководить сборной до чемпионата мира. В целом игрой команды болельщики остались довольны, и оптимизма перед чемпионатом мира прибавилось.