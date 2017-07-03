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Футболист Горецка: Кубок конфедераций в России был организован на высочайшем уровне
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Немецкий полузащитник отметил, что его команда хорошо подготовилась к чемпионату мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций в России был организован на самом высоком уровне. Такое мнение журналистам высказал немецкий полузащитник Леон Горецка.

В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, в финале обыграв команду Чили со счетом 1:0.

"Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира", - сказал Горецка.

В свою очередь, защитник Йозуа Киммих подчеркнул, что команда Германии надеется повторить результат Кубка конфедераций на чемпионате мира 2018-го. 

"Я рад, что мы выиграли, ведь было довольно тяжело обыграть обладателей Кубка Америки, но мы это сделали. Мы играли, как могли, в целом не допускали серьезных ошибок, на поле была настоящая борьба. Рад, что завоевали этот титул, нечасто выпадает возможность получить трофей, признанный во всем мире. Сейчас будем праздновать и надеяться на такой же результат на чемпионате мира в 2018 году", - сказал Киммих.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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