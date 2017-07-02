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3 июля, 01:22
Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее
Александр Демьянчук/ТАСС
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Вице-премьер подчеркнул, что если оргкомитет сумеет перенести стандарт подготовки Кубка конфедераций на чемпионат мира, то Россию ждет "полный успех"

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Кубок конфедераций по футболу в России прошел на высоком уровне, но чемпионат мира с точки зрения организации - куда более сложный турнир. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Победу на Кубке конфедераций одержала сборная Германии, в финале со счетом 1:0 обыгравшая команду Чили. Матчи турнира проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

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"Подведение итогов еще впереди, пока все только предварительно. Да, закончился финал, но работы еще много - вот как только команды покинут Россию, тогда и можно будет подводить итоги. Пока все на высоком уровне - команды и болельщики довольны, прекрасная атмосфера - есть все, что нужно для хорошего футбола. И я рад, что мы все это увидели, я рад за всех болельщиков, которым удалось посмотреть такой замечательный футбол", - сказал Мутко.

На вопрос, спокоен ли он за проведение в России чемпионата мира, вице-премьер ответил: "Если ты спокоен, то можно заканчивать человеческую деятельность любого рода. Кубок конфедераций - это прелюдия, чемпионат мира является гораздо более мощным турниром: там будут 32 команды, 11 городов, все будет сложнее в разы. Но если мы перенесем уровень, стандарт (организации) Кубка конфедераций на чемпионат мира, то будет полный успех. Мы сделаем выводы".

"Завтра с утра проведем последний оперативный штаб, подведем очередные итоги, дальше будет еще ряд совещаний, и после этого начнем готовиться к чемпионату мира", - сообщил Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске и Сочи.

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