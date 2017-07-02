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3 июля, 00:27
Сорокин: финал Кубка конфедераций в плане организации прошел прекрасно
Петр Ковалев/ТАСС
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По словам гендиректора оргкомитета "Россия-2018", сам матч между сборными Германии и Чили получился ярким, интересным и насыщенным эмоциями

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Финал Кубка конфедераций по футболу в плане организации прошел так, как и было запланировано. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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Решающая игра турнира, в которой сборная Германии переиграла команду Чили (1:0), прошла в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург".

"Прекрасные впечатления, сам матч, церемония награждения, салют - все прошло по плану. Матч получился яркий, интересный, насыщенный эмоциями. Подчас эмоции даже перехлестывали через край", - поделился впечатлениями Сорокин.

Встречу посетили легенды футбола аргентинец Диего Марадона и бразилец Роналдо. "Им очень понравилось, впечатления самые хорошие. Они поблагодарили организаторов", - рассказал гендиректор оргкомитета.

На вопрос, доволен ли он в целом организацией турнира, Сорокин ответил: "Неважно, доволен ли я или нет. Главное, чтобы зрители и гости турнира остались довольны, это самое важное. А это мы узнаем из их комментариев и интервью".

Матчи турнира, который проходил с 17 июня по 2 июля, приняли четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань.

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