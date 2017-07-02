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2 июля, 23:28
Жуков: Россия великолепно провела Кубок конфедераций по футболу
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Глава ОКР отметил игру чилийской сборной в финале, которая уступила команде Германии со счетом 0:1

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия великолепно провела Кубок конфедераций футболу, завершившийся финалом между сборными Германии и Чили в Санкт-Петербурге. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Победителем турнира стала сборная Германии, обыгравшая чилийцев со счетом 1:0, гол на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На матче присутствовало 57 268 зрителей.

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"Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным, - подчеркнул Жуков. - Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели".

Жуков отметил игру чилийской сборной в финале. "Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли - быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто "возили" немцев, я такого не видел, - отметил глава ОКР. - Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах. Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли - немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль".

Самыми яркими матчами Кубка конфедераций, по мнению Жукова, стали матч сборных России и Мексики, а также финал. "Я бы выделил два эти матча. От всей души желаю нашим ребятам продолжать прогрессировать и улучшать игру. Впереди год, и этого достаточно, чтобы к чемпионату мира на равных сражаться с лучшими сборными мира", - сказал Жуков.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Россия впервые в своей истории примет этот турнир.

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