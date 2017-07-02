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2 июля, 23:07
Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной страной
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Вице-премьер РФ заявил, что турнир в России прошел на высоком уровне

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Интерес болельщиков к Кубку конфедераций и высокая организация турнира подтвердили, что Россия является футбольной страной. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!", - сказал он.

Кубок конфедераций выиграла сборная Германии, в финале со счетом 1:0 победившая команду Чили. Матчи турнира проходили с 17 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

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