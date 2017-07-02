о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 22:54
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Александр Демьянчук/ТАСС
20 фото
Петр Ковалев/ТАСС
Бразильский футболист Халк перед началом финального матча
Петр Ковалев/ТАСС
Диего Марадона, Джанни Инфантино и Виталий Мутко
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
EPA/YURI KOCHETKOV
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
{{curSlide+1}}/20
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
В финальном матче турнира немецкая команда победила сборную Чили со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Чили со счетом 1:0 в финальном матче Кубка конфедераций по футболу. На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге, присутствовало 57 268 зрителей.

Мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. Лучшим игроком матча признан вратарь немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген. Команды уже встречались на групповом этапе турнира, в том матче была зафиксирована ничья - 1:1. Всего сборные Чили и Германии провели девятую очную встречу, на счету немцев шесть побед, у чилийцев - две, еще один матч завершился вничью.

Смотрите также
Немецкая машина: сборная Германии впервые завоевала Кубок конфедераций

Обе команды ранее не побеждали на Кубке конфедераций. Чилийцы в этом году дебютировали на соревнованиях, немцы проводили свой третий турнир. Сборная Германии стала шестым обладателем Кубка конфедераций в истории, до этого на турнире побеждали команды Аргентины, Дании, Бразилии, Мексики и Франции. Ранее лучшим результатом немецкой сборной было третье место на домашнем турнире в 2005 году.

Три игрока команды Германии Ларс Штиндль, Тимо Вернер и Леон Горецка в списке бомбардиров нынешнего турнира делят первое место, забив по три мяча. Согласно регламенту, в данном случае "Золотая бутса" (приз лучшему бомбардиру Кубка конфедераций - прим. ТАСС) будет вручена тому, кто набрал большее количество очков по системе "гол+пас". Среди этих немецких футболистов больше результативных передач сделал Вернер - две. Всего же сборная Германии забила на турнире 12 мячей, став самой результативной командой на нынешних соревнованиях, чилийцы и португальцы пропустили меньше всех - по три гола.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Смотрите также
Кубок конфедераций в России стал третьим в истории по посещаемостиЦеремония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторамФинал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедераций
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Тренер чилийцев Пицци назвал потрясающей игру своей команды в финале Кубка конфедераций
2 июля, 23:49
Жуков: Россия великолепно провела Кубок конфедераций по футболу
2 июля, 23:28
Анохин: Россия исключительно положительно провела Кубок конфедераций
2 июля, 23:21
Вратарь сборной Чили Браво стал лучшим вратарем Кубка конфедераций
2 июля, 23:19
Футболист сборной Германии Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций
2 июля, 23:15
Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной страной
2 июля, 23:07
Футболист сборной Германии Вернер получил "Золотую бутсу" по итогам Кубка конфедераций
2 июля, 23:07
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)