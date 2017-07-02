Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций

В финальном матче турнира немецкая команда победила сборную Чили со счетом 1:0

Мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. Лучшим игроком матча признан вратарь немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген. Команды уже встречались на групповом этапе турнира, в том матче была зафиксирована ничья - 1:1. Всего сборные Чили и Германии провели девятую очную встречу, на счету немцев шесть побед, у чилийцев - две, еще один матч завершился вничью.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Чили со счетом 1:0 в финальном матче Кубка конфедераций по футболу. На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге, присутствовало 57 268 зрителей.

Обе команды ранее не побеждали на Кубке конфедераций. Чилийцы в этом году дебютировали на соревнованиях, немцы проводили свой третий турнир. Сборная Германии стала шестым обладателем Кубка конфедераций в истории, до этого на турнире побеждали команды Аргентины, Дании, Бразилии, Мексики и Франции. Ранее лучшим результатом немецкой сборной было третье место на домашнем турнире в 2005 году.

Три игрока команды Германии Ларс Штиндль, Тимо Вернер и Леон Горецка в списке бомбардиров нынешнего турнира делят первое место, забив по три мяча. Согласно регламенту, в данном случае "Золотая бутса" (приз лучшему бомбардиру Кубка конфедераций - прим. ТАСС) будет вручена тому, кто набрал большее количество очков по системе "гол+пас". Среди этих немецких футболистов больше результативных передач сделал Вернер - две. Всего же сборная Германии забила на турнире 12 мячей, став самой результативной командой на нынешних соревнованиях, чилийцы и португальцы пропустили меньше всех - по три гола.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.