Кубок конфедераций в России стал третьим в истории по посещаемости

Всего игры соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетило 628 304 зрителя

Самым посещаемым турниром в истории Кубка конфедераций стало первенство 1999 года в Мексике, за матчами которого со стадионов наблюдало 970 000 зрителей. Второе место по посещаемости занимает турнир 2013 года в Бразилии [804 659].

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций 2017 года в России стал третьим турниром в истории по количеству зрителей, присутствовавших на матчах. Всего игры соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетило 628 304 зрителя.

В среднем каждый из 16 матчей Кубка конфедераций в России посещало по 39 269 человек, что является четвертым результатом в истории. Больше зрителей в среднем приходило на матчи в Мексике [60 625] и Бразилии [50 291]. Кроме того, средняя посещаемость первого турнира в истории, который проходил в Саудовской Аравии в 1992 году, составляет 42 375 человек.

Первый Кубок конфедераций под эгидой Международной федерации футбола прошел в 1997 году в Саудовской Аравии, где в 1992 и 1995 годах состоялись розыгрыши Кубка короля Фахда с участием сильнейших команд различных континентов. На тех турнирах было сыграно всего четыре и восемь матчей соответственно.

Финальный матч на стадионе "Санкт-Петербург" между сборными Чили и Германии посетило 57 268 зрителей, что стало новым рекордом турнира 2017 года.