о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 22:29
Кубок конфедераций в России стал третьим в истории по посещаемости
Петр Ковалев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
идет сейчас
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Всего игры соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетило 628 304 зрителя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций 2017 года в России стал третьим турниром в истории по количеству зрителей, присутствовавших на матчах. Всего игры соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетило 628 304 зрителя.

Самым посещаемым турниром в истории Кубка конфедераций стало первенство 1999 года в Мексике, за матчами которого со стадионов наблюдало 970 000 зрителей. Второе место по посещаемости занимает турнир 2013 года в Бразилии [804 659].

Смотрите также
Рекорд посещаемости "Казань-Арены" повторен на матче сборных Мексики и России

В среднем каждый из 16 матчей Кубка конфедераций в России посещало по 39 269 человек, что является четвертым результатом в истории. Больше зрителей в среднем приходило на матчи в Мексике [60 625] и Бразилии [50 291]. Кроме того, средняя посещаемость первого турнира в истории, который проходил в Саудовской Аравии в 1992 году, составляет 42 375 человек.

Первый Кубок конфедераций под эгидой Международной федерации футбола прошел в 1997 году в Саудовской Аравии, где в 1992 и 1995 годах состоялись розыгрыши Кубка короля Фахда с участием сильнейших команд различных континентов. На тех турнирах было сыграно всего четыре и восемь матчей соответственно.

Финальный матч на стадионе "Санкт-Петербург" между сборными Чили и Германии посетило 57 268 зрителей, что стало новым рекордом турнира 2017 года.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Футбольный и мотофристайл: в Сочи отметили финал Кубка конфедераций
2 июля, 21:16
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
2 июля, 20:34
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедераций
2 июля, 20:23
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - Германия
2 июля, 20:10
Андре Силва: португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место
2 июля, 19:42
Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира
2 июля, 19:37
Патрисиу: сборная Португалии была готова к игре без Роналду
2 июля, 19:30
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)