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2 июля, 17:32
Сборная Португалии победила мексиканцев и заняла третье место на Кубке конфедераций
Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 фото
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Португальцы выиграли со счетом 2:1 в дополнительное время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:1 в дополнительное время матча за третье место Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, состоявшейся в Москве, присутствовало 42 659 зрителей.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Пепе (90-я минута) и Адриен Силва (104, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил защитник сборной Португалии Луиш Нету (54). На 106-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник португальцев Нелсон Семеду, на 112-й минуте вторую желтую карточку получил защитник мексиканцев Рауль Хименес. На 120-й минуте был удален главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио за споры с арбитром.

На 16-й минуте нападающий португальцев Андре Сильва не реализовал пенальти. Этот 11-метровый удар был назначен после использования главным судьей встречи Фахадом Аль Мирдаси системы видеопомощи арбитрам.

Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

Сборная Мексики является единственным участником Кубка конфедераций 2017 года, которая ранее становилась обладателем трофея (1999 год). Португальская команда дебютировала на Кубке конфедераций. Обе сборные уже встречались на групповом этапе нынешнего турнира, сыграв вничью - 2:2.

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.

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