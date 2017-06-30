Халк прилетел в Петербург на финал Кубка конфедераций и будет болеть за чилийцев

По мнению бывшего нападающего "Зенита", сборная Чили является фаворитом финального матча, в котором ей будет противостоять команда Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий "Зенита" Халк прилетел в Санкт-Петербург на финал Кубка конфедераций. Как сообщил ТАСС бразилец, в заключительном матче турнира он будет болеть за сборную Чили.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск. В нем сыграют сборные Чили и Германии.

"Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть", - сказал Халк.

Бразилец выступал за "Зенит" в 2012-2016 годах. В составе петербургской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Халк провел за "Зенит" в различных турнирах 147 матчей, забив 77 мячей. Летом 2016 года он перешел в китайский "Шанхай СИПГ", стоимость трансфера составила €55,8 млн.