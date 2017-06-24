Коты Эрмитажа

В решающем матче немцам будет противостоять сборная Чили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, оракул петербургской части Кубка конфедераций, выбрал в воскресенье утром сборную Германии как победителя турнира. В финале немцы встретятся со сборной Чили, встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург".

"На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор", - сказала ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Первый прогноз кота сбылся - он предсказал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче турнира. Во второй раз он прогнозировал победу австралийцев над камерунцами, но матч закончился вничью. Впрочем, в Эрмитаже считают, что его предсказание было истолковано неправильно. В третий раз он верно предсказал победу сборной Португалии над новозеландцами.