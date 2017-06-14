Ищенко: наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде

В субботу в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург" послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года послужит огромным толчком для развития не только футбола, но и других видов спорта в Калининграде. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года Наталья Ищенко.

В субботу в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург" послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года наряду с четырьмя городами - организаторами Кубка конфедераций.

"Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается. Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов", - сказала Ищенко.