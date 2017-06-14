о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 09:37
Ищенко: наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде
Виталий Невар/ТАСС, архив
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
В субботу в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург" послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года послужит огромным толчком для развития не только футбола, но и других видов спорта в Калининграде. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года Наталья Ищенко.

В субботу в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург" послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года наряду с четырьмя городами - организаторами Кубка конфедераций.

"Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается. Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов", - сказала Ищенко.

Смотрите также
Власти: строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде идет по графику

Строящийся к чемпионату мира стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. мест. "Все идет по графику, все строится. Уже закончено возведение крыши, сейчас идет закрытие контура, отделка внутренних помещений", - отметила Ищенко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Неудержимые бразильцы и золотой гол Тьерри Анри: история финалов Кубка конфедераций
2 июля, 10:00
Финишная прямая: последние поезда для болельщиков отправились на финал Кубка конфедераций
2 июля, 08:35
Португальцы и мексиканцы разыграют третье место на Кубке конфедераций по футболу
2 июля, 00:15
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу
2 июля, 00:09
Мутко: Кубок конфедераций задал высокую планку, ЧМ-2018 будет проведен на том же уровне
1 июля, 21:25
Тренер: футболист сборной Мексики Фабиан травмировал глаз
1 июля, 19:00
Тренер сборной Мексики по футболу считает, что ЧМ-2018 в России пройдет отлично
1 июля, 18:55
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)