Ищенко: наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года послужит огромным толчком для развития не только футбола, но и других видов спорта в Калининграде. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года Наталья Ищенко.
В субботу в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург" послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года наряду с четырьмя городами - организаторами Кубка конфедераций.
"Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается. Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов", - сказала Ищенко.
Строящийся к чемпионату мира стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. мест. "Все идет по графику, все строится. Уже закончено возведение крыши, сейчас идет закрытие контура, отделка внутренних помещений", - отметила Ищенко.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.