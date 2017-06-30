Мексика привыкает к разгромам

Матч пройдет на стадионе "Спартак" в Москве, начало - 15:00 мск

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Португалии и Мексики сыграют в воскресенье на стадионе "Спартак" в матче за третье место Кубка конфедераций по футболу. Португальская команда осталась без своего капитана Криштиану Роналду, который вернулся домой после поражения в полуфинале от чилийцев в среду.

Команды Португалии и Мексики уже встречались на групповой стадии, 18 июня в Казани сыграв со счетом 2:2. Португальцы дважды вели в счете, однако латиноамериканцы сумели оба раза отыграться, забив в том числе на первой добавленной ко второму тайму минуте. В итоге сборная Португалии стала победителем группы А, опередив мексиканцев по разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

Однако полуфиналы команды провели неудачно. Сборная Португалии в серии пенальти проиграла команде Чили, которая выглядела сильнее и на протяжении 120 минут встречи. Пару раз чилийцы попали в штангу, а в послематчевой серии сразу три футболиста сборной Португалии не сумели переиграть голкипера соперника Клаудио Браво.

Проиграв в полуфинале и лишившись возможности выиграть очередной титул, покинул расположение сборной Португалии Роналду, который отправился домой к новорожденным дочерям. Роналду на турнире забил два мяча и сделал голевую передачу во встрече с мексиканцами, хотя в полуфинале 32-летний нападающий сыграл не лучшим образом.

Сборная Мексики в полуфинале потерпела разгромное поражение от команды Германии (1:4), не сумев оправиться от двух пропущенных за стартовые восемь минут мячей. Мексиканцы в шестой раз участвуют в Кубке конфедераций и смогли выиграть турнир в 1999 году, а третье место занимали в 1995-м, когда еще разыгрывался Кубок короля Фахда. 12 лет назад в Германии мексиканская сборная могла занять третье место, однако проиграла хозяевам со счетом 3:4.

Победитель матча за третье место Кубка конфедераций получит 3 млн долларов призовых, команда, занявшая четвертое место - 2,5 млн.