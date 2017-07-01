Тренер: футболист сборной Мексики Фабиан травмировал глаз

На Кубке конфедераций полузащитник провел две игры из четырех

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Мексики по футболу Марко Фабиан получил повреждение глаза. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Хуан Карлос Осорио.

"Да, у него травма глаза. Надеюсь, что она несерьезная, а федерация сделает все, чтобы помочь ему", - сказал Осорио.

На Кубке конфедераций Фабиан провел две игры из четырех. В его активе полный матч против сборной Новой Зеландии и 28 минут в игре против команды Германии.

Матч за третье место Кубка конфедераций Португалия - Мексика пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак" (начало в 15:00 мск).