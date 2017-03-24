В турнире под лозунгом Gentlefan приняли участие сборные России, Италии, Камеруна, Африки, Латинской Америки, Кипра, Чили и сборная мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Международный турнир болельщиков "Футбол объединяет" состоялся в субботу на стадионе "Динамо" в Санкт-Петербурге под лозунгом Gentlefan. Команды, в чей состав вошли студенты, кулинарные мастера и даже генеральный консул, в течение более чем трех часов провели 16 захватывающих игр под моросящим дождем. В турнире приняли участие сборные России, Италии, Камеруна, Африки, Латинской Америки, Кипра, Чили и сборная мира. Команды болельщиков, их семьи, друзья и знакомые ранним утром собрались на стадионе "Динамо". Моросящий дождь и температура +12 по Цельсию отпугнули некоторых зрителей, однако трибуны были не пусты. Гости грелись горячим чаем и кофе, а футболисты разминались перед серией матчей.

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"Идея турнира возникла у клуба болельщиков национальной сборной Russia Unites. К сожалению, не все болельщики Кубка конфедераций смогли принять участие в турнире, так как не все сборные дошли до финала, зато откликнулись болельщики других стран. Три сборные аналогичны командам из Кубка: это Чили, Камерун, Россия", - рассказал ТАСС член Федерации футбола Петербурга Игорь Киселев. По его словам, о желании принять участие в подобном турнире в следующем году заявила в том числе Германия. "Мы надеемся собрать как можно больше команд к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Нам важно показать, что российские болельщики дружелюбные, а не агрессивные, как многие думают после последнего чемпионата Европы", - сказал он. Главное не победа, а дружба Команды разделили на несколько групп: на поле одновременно проходили сразу четыре матча, которые длились по 10-20 минут. Организаторы предусмотрели все таким образом, что ни одна из сборных не осталась без наград: каждая из восьми команд получила медали. "Ваш турнир - это прообраз Кубка конференций. Здесь представители разных континентов: в том числе уже полюбившиеся нашим болельщикам игроки Чили и Камеруна. Это любимчики еще со времен Советского союза. Одна просьба к сборной России - не повторите результат основной команды, выиграйте хотя бы второй матч", - сказал известный комментатор, посол Петербурга на чемпионате мира по футболу 2018 Геннадий Орлов.

Один из самых маленьких болельщиков пятилетний Марк пришел на турнир вместе с мамой поболеть за друга семьи Ивана. Мальчик знает все флаги сборных, которые участвовали в соревновании болельщиков, сам он болеет за сборную Камеруна. "Марк уже начал играть в футбол, он немного застеснялся, когда Геннадий Сергеевич [Орлов] перед журналистами спросил у него, за кого он болеет, но на самом деле он большой знаток почти всех футбольных сборных", - рассказала мама юного футболиста Надежда. "Я болею за Камерун, хочу еще раз это подчеркнуть", - сказал Марк. По словам президента Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуарда Латыпова, главная цель мероприятия - дружеские и культурные связи среди болельщиков, а игра, лишь помогает их укрепить. "Девиз нашего турнира Gentelfan и этим мы показываем, что Россия рада болельщикам со всего мира. Сегодня пускай победит сильнейший, пускай победит дружба", - сказал он. Футбольные травмы Как в любом другом настоящем турнире не обошлось без травм. К концу соревнований ссадин не осталось разве что у ведущего, комментировавшего матч. Однако медики на стадионе всем оказали оперативную помощь и все игроки завершили турнир здоровыми и счастливыми.

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Одну из первых трав получил вратарь российской сборной Василий Марченко. "В момент выхода игрок вошел в меня коленом, считаю, что это было нападение на вратаря, но судья так не посчитал. После столкновения с игроком на время потерял ориентацию, игрок сборной мира забил мяч, а я упал на землю", - сказал Марченко и заверил, что после помощи медика почувствовал себя лучше и отыграл еще два мини-матча. Футболисты и дипломаты Состав команд болельщиков разнообразен. Среди них оказался и повар итальянского ресторана, родившийся в Сицилии, Сальбаторе Виллардита. "Я проживаю в Петербурге почти четыре года, в Италии пока кризис. Здесь можно сделать бизнес, я хочу открыть свой ресторан. В Петербурге очень холодно, зато есть работа. Скоро поеду греться на пляже в Сицилию", - рассказал он корреспонденту ТАСС. Сборную Кипра возглавил генеральный консул страны в Санкт-Петербурге Димитрис Димитриу, он получил удовольствие от участие в турнире и высказал желание присоединиться к игре в следующем году. "Организаторы обратились к нам в консульство Кипра, мы сразу начали собирать команду. Это для нас большая честь. Ребята хорошо провели мероприятие. Думаю, в следующем году мы тоже примем участие в таком турнире", - сказал ТАСС генеральный консул. Танцы и медали Организаторы наградили всех участников турнира: каждых из них получил медали, а отдельные игроки и маленькие сувениры за отличную игру. Восьмое место заняла сборная Латинской Америки, седьмое - команда Чили, шестое - Камеруна, пятое - Африки. В матче за третье место сборная мира победила команду Кипра 1:0, с аналогичным счетом закончился финальный матч, в котором команда Италии выиграла у сборной России.

В конце мероприятия сборная Камеруна исполнила групповой танец, получив свою награду, а игрок сборной Италии исполнил брейкданс. "Поздравляем сборную России с почетным вторым местом, мы это сделали", - сказал ведущий турнира и вручил пожал руку капитану команды. Завершился турнир всеобщими объятиями и песней Лии Беспаловой. Предыдущие акции Gentlefan Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на- Дону в марте 2017 года. Местные болельщики перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подарили гостям из Англии теплые пледы. Затем акцию поддержали и на матче в Краснодаре, где болельщиков сборной Кот-д'Ивуара на матче с национальной командой России угощали горячим чаем. На следующем матче сборной России в Сочи девушки из волонтерского центра встречали бельгийских болельщиков, "красно-черных дьяволов", в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облака. 9 июня 2017 акция была продолжена учениками футбольной школы "Мегасфера", которые встретили чилийских болельщиков памятными майками и кепками.