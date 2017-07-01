Лев: сборная Германии не боится серии пенальти в финале Кубка конфедераций

Сборная Чили в полуфинале турнира обыграла команду Португалии в серии пенальти, вратарь чилийцев Клаудио Браво отразил три удара соперников

Сборная Чили в полуфинале обыграла команду Португалии, вратарь чилийцев Клаудио Браво отразил все три удара соперников в послематчевой серии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Возможная серия послематчевых пенальти не станет проблемой для сборной Германии в финале Кубка конфедераций против команды Чили. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев.

"Я точно не боюсь серии пенальти. Да, чилийский вратарь великолепно показал себя в полуфинале. Но у нас тоже отличный вратарь и игроки, которые способны исполнить 11-метровый", - сказал тренер.

Сборная Германии приехала на Кубок конфедераций без своих основных игроков, в составе оказалось только три чемпиона мира 2014 года. "Критику я воспринял, а дискуссии по составу ведутся перед каждым турниром. У меня было ощущение, что с этой командой мы сможем очень хорошо выступить. Думаю, все игроки воспользовались своим шансом, я очень доволен этим турниром", - отметил Лев.

"Думаю, мы оказались в финале заслуженно - команды Германии и Чили были лучшими на турнире, - продолжил Лев. - Сборная Чили - невероятно хорошая команда с большим опытом и мастерством. Мы тоже должны показать свою лучшую игру, если хотим победить".

Финал Кубка конфедераций Чили - Германия пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.