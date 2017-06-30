Дракслер: футболистам сборной Германии не о чем было заботиться на Кубке конфедераций

Накануне капитан сборной Германии адресовал России письмо на русском языке с благодарностью за организацию турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сборной Германии по футболу на Кубке конфедераций в России не пришлось заботиться о каких-то организационных моментах. Об этом на пресс-конференции сказал капитан сборной Германии Юлиан Дракслер.

Накануне Дракслер адресовал России письмо на русском языке с благодарностью за организацию турнира.

"Как я сказал в письме, нас приняли в России очень хорошо. Организация была супер - безопасность и все остальное было на высшем уровне. Нам ни о чем не пришлось заботиться, и мы могли думать только о футболе. Мы были очень тепло приняты российским народом", - сказал Дракслер.

На групповом этапе сборные Германии и Чили сыграли вничью 1:1. Эти же команды сыграют в финале турнира 2 июля. "Уверен, что финал будет отличаться от игры в группе. Тогда мы сыграли не лучшим образом, и завтра для победы нам нужно будет показать игру совсем другого уровня", - сказал Дракслер.

"Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с титулом", - добавил капитан команды.

Финальный матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.